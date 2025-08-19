На Кубани 2 тысячи семей льготников получили региональный маткапитал

В Краснодарском крае уже 2 тыс. многодетных семей и семей участников СВО получили региональный маткапитал за рождение третьего и последующего ребенка. Об этом сообщил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

По его словам, сейчас на Кубани насчитывается 94 тыс. таких семей, в них воспитывается 309 тыс. детей. Размер регионального материнского капитала в этом году достигает 161 тыс. руб., напомнил председатель регионального парламента.

«Семьи могут направить эти деньги на улучшение жилищных условий, газификацию, образование, медицинскую реабилитацию. Тем, кто имеет трех и более детей, выделяются компенсации взамен предоставления земельного участка в размере 300 тыс. руб.»,— добавил Юрий Бурлачко.

В общей сложности для участников СВО в Краснодарском крае сейчас действует около 20 нормативных правовых актов в их поддержку. Они связаны со льготами в жилищных, коммунально-бытовых, имущественных и в других социальных вопросах.

«Помимо различных выплат, поддержка и помощь воинам гарантированы при газификации домовладений, медобслуживании, поиске работы, санаторно-курортном лечении, социальном и юридическом обслуживании. Также соответствующий закон предоставляет участникам СВО, имеющим особые заслуги, право на бесплатное получение в собственность земельного участка»,— также рассказал Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин