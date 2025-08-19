На Кубани уже 400 специалистов получили по миллиону рублей на ипотечный взнос

В Краснодарском крае с 2022 года уже 400 специалистов получили по 1 млн руб. в качестве субсидии на первоначальный взнос по ипотеке. Об этом сообщил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

«Нехватка врачей и учителей, особенно в сельской местности, актуальна не только для нашего региона, но и для всей страны. Для решения проблемы на Кубани приняты и действуют федеральные и региональные программы, обсуждаются различные варианты привлечения в субъект необходимых специалистов», — отметил председатель краевого парламента.

Субсидии для педагогов, врачей и социальных работников, которые позволяют получить по 1 млн руб. в качестве первоначального взноса по ипотеке, ввели в Краснодарском крае в августе 2021 года. Деньги предназначены для специалистов, живущих на Кубани 10 и более лет и готовых в течение пяти лет после предоставления субсидии работать по профессии в регионе.

Ранее Юрий Бурлачко сообщил, что за последние 10 лет по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» на Кубань приехали около 3,1 тыс. медицинских работников, по программе «Земский учитель» — 362 педагога.

