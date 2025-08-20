Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Показатели крупнейших управляющих компаний по итогам первой половины 2025 года (млн руб.)

Название Выручка Расходы на персонал Чистая прибыль
6 мес. 2025 6 мес. 2024 6 мес. 2025 6 мес. 2024 6 мес. 2025 6 мес. 2024
«Альфа-Капитал» 7187,3 6212,9 1821,0 1662,3 1968,7 1393,6
«Первая» 5734,4 6243,5 1432,9 1115,2 3682,6 4183,9
«Атон-Менеджмент» 2527,3 1501,0 885,3 723,3 376,3 396,2
«ВИМ Инвестиции» 2450,3 2123,0 1379,8 1263,2 139,3 452,3
«Райффайзен» 2421,3 2589,0 331,4 356,5 1303,7 1159,0
«Астра Управление активами» 2287,6 812,3 379,0 181,2 1319,2 467,1
«ААА Управление капиталом» 2250,5 1914,4 1020,9 830,8 1101,7 996,1
«Современные фонды недвижимости» 1649,8 1234,7 885,1 610,0 428,9 359,4
«ТКБ Инвестмент Партнерс» 1289,1 1590,2 284,3 235,8 869,2 1040,1
«РСХБ управление активами» 1266,5 1630,0 378,9 382,5 258,2 397,9
«Т-Капитал» 1204,6 248,8 67,2 42,1 777,7 138,8
«Бизнес и инвестиции» 1193,5 1116,0 76,9 46,4 1267,9 1078,4
«Лидер» 945,1 581,8 720,6 669,7 1450,8 517,7
«Промсвязь» 862,8 949,9 468,5 326,6 262,6 415,1
«Агана» 782,8 175,1 70,9 52,7 583,3 86,6
«Ингосстрах-Инвестиции» 776,6 535,6 155,2 126,9 589,5 345,6
«Прогрессивные инвестиционные идеи» 673,6 1949,7 150,1 267,6 527,3 1466,3
«Трансфингруп» 596,6 546,8 219,5 138,0 687,8 504,7
«ВИМ Сбережения» 540,8 433,5 134,2 103,0 179,2 225,0
Группа компаний «Апрель Капитал» 528,7 509,2 160,3 125,5 289,6 247,9

Источник: отчетность компаний.

