Показатели крупнейших управляющих компаний по итогам первой половины 2025 года (млн руб.)

|
|Название
|Выручка
|Расходы на персонал
|Чистая прибыль
|6 мес. 2025
|6 мес. 2024
|6 мес. 2025
|6 мес. 2024
|6 мес. 2025
|6 мес. 2024
|«Альфа-Капитал»
|7187,3
|6212,9
|1821,0
|1662,3
|1968,7
|1393,6
|«Первая»
|5734,4
|6243,5
|1432,9
|1115,2
|3682,6
|4183,9
|«Атон-Менеджмент»
|2527,3
|1501,0
|885,3
|723,3
|376,3
|396,2
|«ВИМ Инвестиции»
|2450,3
|2123,0
|1379,8
|1263,2
|139,3
|452,3
|«Райффайзен»
|2421,3
|2589,0
|331,4
|356,5
|1303,7
|1159,0
|«Астра Управление активами»
|2287,6
|812,3
|379,0
|181,2
|1319,2
|467,1
|«ААА Управление капиталом»
|2250,5
|1914,4
|1020,9
|830,8
|1101,7
|996,1
|«Современные фонды недвижимости»
|1649,8
|1234,7
|885,1
|610,0
|428,9
|359,4
|«ТКБ Инвестмент Партнерс»
|1289,1
|1590,2
|284,3
|235,8
|869,2
|1040,1
|«РСХБ управление активами»
|1266,5
|1630,0
|378,9
|382,5
|258,2
|397,9
|«Т-Капитал»
|1204,6
|248,8
|67,2
|42,1
|777,7
|138,8
|«Бизнес и инвестиции»
|1193,5
|1116,0
|76,9
|46,4
|1267,9
|1078,4
|«Лидер»
|945,1
|581,8
|720,6
|669,7
|1450,8
|517,7
|«Промсвязь»
|862,8
|949,9
|468,5
|326,6
|262,6
|415,1
|«Агана»
|782,8
|175,1
|70,9
|52,7
|583,3
|86,6
|«Ингосстрах-Инвестиции»
|776,6
|535,6
|155,2
|126,9
|589,5
|345,6
|«Прогрессивные инвестиционные идеи»
|673,6
|1949,7
|150,1
|267,6
|527,3
|1466,3
|«Трансфингруп»
|596,6
|546,8
|219,5
|138,0
|687,8
|504,7
|«ВИМ Сбережения»
|540,8
|433,5
|134,2
|103,0
|179,2
|225,0
|Группа компаний «Апрель Капитал»
|528,7
|509,2
|160,3
|125,5
|289,6
|247,9