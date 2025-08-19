В Чертковском районе завершили строительство газопровода

В Ростовской области сотрудники компании «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» завершили строительство межпоселкового газопровода, который обеспечит газом четыре населенных пункта в Чертковском районе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Протяженность газопровода составляет 23 км. Он позволит подключить к газоснабжению 256 домов в хуторах Виноградовском, Марьево-Камышенском, Веселовском и слободе Семено-Камышенской.

В хуторе Виноградовский уже построен распределительный газопровод длиной более 3 км, сейчас идёт подключение домовладений.

Проект реализован в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.

