Лавров обсудил с главой МИД Египта саммит РФ и США на Аляске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с египетским коллегой Бадрой Абдельати рассказал об итогах российско-американского саммита на Аляске. Также обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, в частности, палестино-израильский конфликт.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Лавров

«В контексте обсуждения украинского кризиса Лавров проинформировал египетского коллегу об основных итогах российско-американского саммита на Аляске»,— сообщил МИД России. Министры также перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Центральной темой телефонного разговора глав МИД Египта и России стал предстоящий в октябре первый Российско-Арабский саммит, который должен пройти в Москве. Также обсуждалась вторая министерская конференция Россия—Африка в Каире 18-19 ноября.

Лусине Баласян