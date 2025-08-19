Лавров обсудил с главой МИД Египта саммит РФ и США на Аляске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с египетским коллегой Бадрой Абдельати рассказал об итогах российско-американского саммита на Аляске. Также обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, в частности, палестино-израильский конфликт.
Сергей Лавров
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«В контексте обсуждения украинского кризиса Лавров проинформировал египетского коллегу об основных итогах российско-американского саммита на Аляске»,— сообщил МИД России. Министры также перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.
Центральной темой телефонного разговора глав МИД Египта и России стал предстоящий в октябре первый Российско-Арабский саммит, который должен пройти в Москве. Также обсуждалась вторая министерская конференция Россия—Африка в Каире 18-19 ноября.