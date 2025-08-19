Суд в Екатеринбурге продлил арест подельнику Михаила Воеводина

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 29 октября арест экс-директору ООО «НПО Вторпромресурсы» Евгению Лысенко, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области. Он обвиняется по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Судебное заседание прошло в закрытом от СМИ режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Лысенко во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Лысенко во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным ФСБ и СКР, ООО «НПО Вторпромресурсы» было подконтрольно бывшему гендиректору корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаилу Воеводину и поставляло корпорации по завышенной цене шихтовый материал. По мнению следствия, стоимость была как минимум на 25% выше рыночной. Ущерб оценивается в 1,5 млрд руб.

Дорогомиловский суд Москвы арестовал Михаила Воеводина и Евгения Лысенко 26 июня. Расследованием уголовного дела занимается второй отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Свердловской области. Ходатайство о продлении меры пресечения было рассмотрено по месту производства предварительного расследования.

Супруга Евгения Лысенко Лилия Голованова заявила «Ъ-Урал», что ее муж ранее не знал Михаила Воеводина. «Я могу точно сказать, что Воеводина вживую он увидел в первый раз, когда они ехали из Дорогомиловского суда в одном автозаке. До этого он не знал этого человека»,— сказала она.

Ранее Ленинский райсуд продлил арест Михаилу Воеводину. Он останется в СИЗО до 29 октября.

Артем Путилов