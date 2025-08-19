Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд обязал мэрию Геленджика выплатить 3,9 млн рублей за ущерб почвам

Суд обязал администрацию Геленджика выплатить более 3,9 млн руб. за вред, нанесенный почвам. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инспекторы ведомства ранее зафиксировали следы сточных вод на территории турбазы «Взлет». Общая площадь поврежденных почв составила 400 кв. м, в пробах выявлено превышение концентрации загрязняющих веществ.

По данным Росприроднадзора, нарушение произошло по вине администрации муниципального образования. Суд постановил взыскать компенсацию за причиненный ущерб.

Анна Гречко

Новости компаний Все