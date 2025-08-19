Суд обязал мэрию Геленджика выплатить 3,9 млн рублей за ущерб почвам

Суд обязал администрацию Геленджика выплатить более 3,9 млн руб. за вред, нанесенный почвам. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Инспекторы ведомства ранее зафиксировали следы сточных вод на территории турбазы «Взлет». Общая площадь поврежденных почв составила 400 кв. м, в пробах выявлено превышение концентрации загрязняющих веществ.

По данным Росприроднадзора, нарушение произошло по вине администрации муниципального образования. Суд постановил взыскать компенсацию за причиненный ущерб.

Анна Гречко