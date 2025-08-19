В Адыгее утвердили дорожную карту по улучшению Краснодарского водохранилища

В Адыгее утвердили дорожную карту по обеспечению устойчивого функционирования водохозяйственной системы Краснодарское водохранилище — Нижняя Кубань. Об этом сообщается на официальном сайте органов исполнительной власти республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Документ согласовали Минсельхоз РФ, Росводоресурсы и кабмин Адыгеи. В рамках реализации планируют улучшить водоотдачу и экологическое состояние водохранилища.

В частности, предусмотрены мероприятия по расчистке донных отложений на нескольких участках, расчистке мелководий глубиной менее 2 м, борьбе с водной растительностью и древесным хламом. Также учитывается приведение в порядок гидротехнических сооружений и русел рек.

По словам начальника управления проектирования ФГБВУ «Центррегионводхоз» Николая Пакусина, до 2030 года ежегодно будут расчищать 145 га акватории водохранилища. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул необходимость учитывать интересы местных органов власти, сельхозпроизводителей и рыбзаводов, минимизируя подтопления и влияние водного объекта на качество жизни людей.

Сейчас водохранилище защищает от наводнений 600 тыс. га земли, где проживает около 300 тыс. человек, и обеспечивает орошение 270 тыс. га сельхозземель.

Нурий Бзасежев