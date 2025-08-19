Завершилась сделка по продаже клуба НБА «Бостон Селтикс»

19 августа завершилась сделка по продаже самого титулованного клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс», сообщает AP. Новым владельцем команды стал управляющий директор Symphony Technology Group Уильям Чисхолм.

«Бостон» был продан за $6,1 млрд. Эта сделка стала самой дорогой в истории спорта. Однако в июле ESPN со ссылкой на источники сообщил, что клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» будет продан генеральному директору компании TWG Global Марку Уолтеру за $10 млрд. Ожидается, что сделка будет завершена до конца 2025 года.

Ранее контрольный пакет акций «Бостона» принадлежал семье Грусбек. Решение о продаже клуба было принято в связи с «ужесточением штрафов по налогу на роскошь и внутренними финансовыми спорами».

«Бостон Селтикс» был основан в 1946 году. Клуб 18 раз выигрывал чемпионат НБА. В последний раз команда завоевывала титул в 2024 году, обыграв в финальной серии «Даллас Маверикс».

