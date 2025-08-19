«Кетаминовая королева» Голливуда признала вину в деле о смерти Мэттью Перри

Известная наркоторговка Джасвин Сангха признала вину в том, что она продала наркотик, ставший причиной смерти актера Мэттью Перри. Сангха известна как «кетаминовая королева», под этим прозвищем ее знали многие клиенты. Она вела дела в районе Лос-Анджелеса Северный Голливуд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlo Allegri / Reuters Фото: Carlo Allegri / Reuters

Джасвин Сангха стала пятой подозреваемой по этому делу, признавшей вину. Она признала себя виновной по пяти пунктам федерального обвинения, включая продажу наркотиков и распространение кетамина, приведшего к смерти. По этим пунктам ей грозит до 45 лет тюрьмы. Слушания по делу должны начаться 23 сентября.

Мэттью Перри, известный прежде всего по сериалу «Друзья», умер в возрасте 54 лет в октябре 2023 года. Его тело было найдено в джакузи в доме в Лос-Анджелесе. Актер много лет страдал от алкогольной и наркотической зависимости. По данным следствия, за распространение кетамина, от употребления которого он умер, ответственна подпольная сеть продавцов и поставщиков наркотиков. Ранее вину по этому делу признали еще несколько человек, включая врача Мэттью Перри, передавшего ему кетамин.

Яна Рождественская