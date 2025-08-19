Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Кетаминовая королева» Голливуда признала вину в деле о смерти Мэттью Перри

Известная наркоторговка Джасвин Сангха признала вину в том, что она продала наркотик, ставший причиной смерти актера Мэттью Перри. Сангха известна как «кетаминовая королева», под этим прозвищем ее знали многие клиенты. Она вела дела в районе Лос-Анджелеса Северный Голливуд.

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Джасвин Сангха стала пятой подозреваемой по этому делу, признавшей вину. Она признала себя виновной по пяти пунктам федерального обвинения, включая продажу наркотиков и распространение кетамина, приведшего к смерти. По этим пунктам ей грозит до 45 лет тюрьмы. Слушания по делу должны начаться 23 сентября.

Мэттью Перри, известный прежде всего по сериалу «Друзья», умер в возрасте 54 лет в октябре 2023 года. Его тело было найдено в джакузи в доме в Лос-Анджелесе. Актер много лет страдал от алкогольной и наркотической зависимости. По данным следствия, за распространение кетамина, от употребления которого он умер, ответственна подпольная сеть продавцов и поставщиков наркотиков. Ранее вину по этому делу признали еще несколько человек, включая врача Мэттью Перри, передавшего ему кетамин.

Яна Рождественская

Фотогалерея

Каким был актер Мэттью Перри

Предыдущая фотография
«Тебя в детстве клоуны в автобусе забыли»&lt;br> Мэттью Лэнгфорд Перри родился 19 августа 1969 года в Уильямстауне, штат Массачусетс. Его отец также был актером, мать работала пресс-секретарем канадского премьер-министра. Когда мальчику исполнился год, родители развелись, и вместе с матерью Мэттью переехал в Канаду, где окончил среднюю школу и поступил в колледж

«Тебя в детстве клоуны в автобусе забыли»
Мэттью Лэнгфорд Перри родился 19 августа 1969 года в Уильямстауне, штат Массачусетс. Его отец также был актером, мать работала пресс-секретарем канадского премьер-министра. Когда мальчику исполнился год, родители развелись, и вместе с матерью Мэттью переехал в Канаду, где окончил среднюю школу и поступил в колледж

Фото: из личного архива Мэттью Перри

В детстве Мэттью Перри серьезно занимался теннисом, однако предпочел спорту актерскую карьеру, играя на сцене школьного театра и участвуя в телевизионных проектах. В 15 лет Мэттью переехал к отцу в Лос-Анджелес, где планировал поступать в Университет Южной Калифорнии

В детстве Мэттью Перри серьезно занимался теннисом, однако предпочел спорту актерскую карьеру, играя на сцене школьного театра и участвуя в телевизионных проектах. В 15 лет Мэттью переехал к отцу в Лос-Анджелес, где планировал поступать в Университет Южной Калифорнии

Фото: AP / Six Flags Over Texas/Tom Fox

«Интересно… Дональд Дак штанов не носит… Но когда выходит из душа — всегда обвязывается полотенцем… Спрашивается: зачем?»»&lt;br>В университет Мэттью Перри так и не поступил — начинающему актеру предложили главную роль в телесериале «Второй Шанс», премьера которого состоялась в 1987 году. В дальнейшем Перри появлялся в таких сериалах, как «Беверли-Хиллз, 90210», «Растущая Боль», «Кто босс?», «Пустое гнездо», «Шоу Джона Ларокветта»

«Интересно… Дональд Дак штанов не носит… Но когда выходит из душа — всегда обвязывается полотенцем… Спрашивается: зачем?»»
В университет Мэттью Перри так и не поступил — начинающему актеру предложили главную роль в телесериале «Второй Шанс», премьера которого состоялась в 1987 году. В дальнейшем Перри появлялся в таких сериалах, как «Беверли-Хиллз, 90210», «Растущая Боль», «Кто босс?», «Пустое гнездо», «Шоу Джона Ларокветта»

Фото: AP / Mark Terrill

«Я этот сериал смотрю уже третий раз, в этом месте у нее всегда неприятности!»&lt;br>В 1994 году на телеканале NBC начал выходить комедийный сериал «Друзья», на одну из ролей в котором продюсеры пригласили Мэттью Перри. Актер, которому на тот момент было 25 лет, стал самым молодым из «Друзей»&lt;br> На фото, слева на право: актеры Мэтт Леблан, Кортни Кокс, Мэттью Перри, Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер

«Я этот сериал смотрю уже третий раз, в этом месте у нее всегда неприятности!»
В 1994 году на телеканале NBC начал выходить комедийный сериал «Друзья», на одну из ролей в котором продюсеры пригласили Мэттью Перри. Актер, которому на тот момент было 25 лет, стал самым молодым из «Друзей»
На фото, слева на право: актеры Мэтт Леблан, Кортни Кокс, Мэттью Перри, Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер

Фото: Reuters

«Требуется соседка. Женщина. Некурящая. Не урод»&lt;br> О своей личной жизни Мэттью Перри распространятся не любит. Так, в 2012 году стало известно, что актер в течение шести лет скрывал отношения со своей коллегой Лиззи Каплан. Перри также приписывают романы с актрисами Джулией Робертс и Мэг Райан&lt;br> На фото: Мэттью Перри и его девушка Энди О’Рейлли, 2001 год

«Требуется соседка. Женщина. Некурящая. Не урод»
О своей личной жизни Мэттью Перри распространятся не любит. Так, в 2012 году стало известно, что актер в течение шести лет скрывал отношения со своей коллегой Лиззи Каплан. Перри также приписывают романы с актрисами Джулией Робертс и Мэг Райан
На фото: Мэттью Перри и его девушка Энди О’Рейлли, 2001 год

Фото: AP / Kevork Djansezian

«Да, я рассказываю людям чужие секреты! За это они меня и любят!»&lt;br> В 1999 году Мэттью Перри занял седьмое место в списке 50 самых красивых людей планеты по версии журнала «People», а в 2003 году журнал Forbes поместил его на 25 место в списке самых влиятельных знаменитостей года

«Да, я рассказываю людям чужие секреты! За это они меня и любят!»
В 1999 году Мэттью Перри занял седьмое место в списке 50 самых красивых людей планеты по версии журнала «People», а в 2003 году журнал Forbes поместил его на 25 место в списке самых влиятельных знаменитостей года

Фото: AP / Gino Domenico

«Говорите громче! Нам же очень плохо слышно, когда вы так шепчетесь!»&lt;br> Телесериал «Друзья» был признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и получил множество наград, включая «Эмми» и «Золотой глобус». Сам Мэттью Перри также был номинирован на «Эмми» за роль Чендлера&lt;br> На фото: актеры Мэттью Перри (слева) и Мэтт Леблан

«Говорите громче! Нам же очень плохо слышно, когда вы так шепчетесь!»
Телесериал «Друзья» был признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и получил множество наград, включая «Эмми» и «Золотой глобус». Сам Мэттью Перри также был номинирован на «Эмми» за роль Чендлера
На фото: актеры Мэттью Перри (слева) и Мэтт Леблан

Фото: AP / Lucy Nicholson

«Я это сделаю, но предупреждаю, это будет означать, что я меняюсь к лучшему, а ты полюбила меня другим!»&lt;br> За первые эпизоды телесериала «Друзья» Мэттью Перри получал гонорар в размере $22,5 тыс., к последним же сезонам гонорар актера за серию возрос до $1 млн&lt;br> На фото: кадр из телесериала «Друзья»

«Я это сделаю, но предупреждаю, это будет означать, что я меняюсь к лучшему, а ты полюбила меня другим!»
За первые эпизоды телесериала «Друзья» Мэттью Перри получал гонорар в размере $22,5 тыс., к последним же сезонам гонорар актера за серию возрос до $1 млн
На фото: кадр из телесериала «Друзья»

Фото: AP / Danny Feld, Warner Bros

«Жаль, у тебя в голове нет отдела, контролирующего поток слов»&lt;br> Параллельно со съемками в «Друзьях» Мэттью Перри участвовал и в других кинопроектах. Так, в 1997 году он сыграл свою первую главную роль в полнометражном фильме «Поспешишь, людей насмешишь», где его партнершей стала Сальма Хайек. Через год Перри снялся в вестерне «Почти герои» (1998), а затем в романтической комедии «Танго втроем» (1999)

«Жаль, у тебя в голове нет отдела, контролирующего поток слов»
Параллельно со съемками в «Друзьях» Мэттью Перри участвовал и в других кинопроектах. Так, в 1997 году он сыграл свою первую главную роль в полнометражном фильме «Поспешишь, людей насмешишь», где его партнершей стала Сальма Хайек. Через год Перри снялся в вестерне «Почти герои» (1998), а затем в романтической комедии «Танго втроем» (1999)

Фото: AP / Gino Domenico

«Есть народная примета: если начал разговаривать с тапками — поехала крыша»&lt;br> Несмотря на огромную популярность «Друзей», большее число номинаций на премию «Эмми» Мэттью Перри получил за три своих появления в эпизодах сериала «Западное крыло» (2003)&lt;br> На фото, слева направо: актеры Дэвид Швиммер, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Кортни Кокс, Дженнифер Энистон и Мэтт Леблан

«Есть народная примета: если начал разговаривать с тапками — поехала крыша»
Несмотря на огромную популярность «Друзей», большее число номинаций на премию «Эмми» Мэттью Перри получил за три своих появления в эпизодах сериала «Западное крыло» (2003)
На фото, слева направо: актеры Дэвид Швиммер, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Кортни Кокс, Дженнифер Энистон и Мэтт Леблан

Фото: AP / Mark J. Terrill

По-настоящему звездной для Мэттью Перри стала роль в фильме «Девять ярдов» (2000) и его продолжении — «Девять ярдов 2» (2004), где его партнером стал Брюс Уиллис&lt;br> «Уиллис — первая суперзвезда, с которой мне довелось работать. Поначалу я немного робел при мысли о том, что буду сниматься с Брюсом. Я не был уверен, что мы сработаемся, но оказалось, что Брюсу очень нравится быть смешным», — так Перри прокомментировал их совместную работу&lt;br> На фото: кадр из фильма «Девять ярдов 2»

По-настоящему звездной для Мэттью Перри стала роль в фильме «Девять ярдов» (2000) и его продолжении — «Девять ярдов 2» (2004), где его партнером стал Брюс Уиллис
«Уиллис — первая суперзвезда, с которой мне довелось работать. Поначалу я немного робел при мысли о том, что буду сниматься с Брюсом. Я не был уверен, что мы сработаемся, но оказалось, что Брюсу очень нравится быть смешным», — так Перри прокомментировал их совместную работу
На фото: кадр из фильма «Девять ярдов 2»

Фото: AP / Gemma La Mana

Мэттью Перри снялся более чем в двух десятках кинофильмов и принял участие более чем в 30 телепроектах. Ему удавалось чередовать комедийные и драматические амплуа, благодаря чему он никогда не стал актером одной роли

Мэттью Перри снялся более чем в двух десятках кинофильмов и принял участие более чем в 30 телепроектах. Ему удавалось чередовать комедийные и драматические амплуа, благодаря чему он никогда не стал актером одной роли

Фото: Reuters

Несколько лет Мэттью Перри боролся с алкогольной и наркотической зависимостью — после травмы, полученной более десяти лет назад, актер пристрастился к викодину&lt;br> На фото: акте выступает на сессии по злоупотреблению рецептурными препаратами в Университете Вашингтона

Несколько лет Мэттью Перри боролся с алкогольной и наркотической зависимостью — после травмы, полученной более десяти лет назад, актер пристрастился к викодину
На фото: акте выступает на сессии по злоупотреблению рецептурными препаратами в Университете Вашингтона

Фото: AP / Jeff Roberson

«У одинокого старика должна быть какая-то причуда. Помните парня из подземки, который с попугаем ходил? Ну вот, а я буду псих со змеей. Куплю змею и буду называть ее доченькой. А дети будут меня бояться. Спасайся кто может, псих со змеей идет!» &lt;br> У Мэттью Перри есть опыт не только актерской работы: он также выступил режиссером одного из эпизодов популярного телесериала «Клиника» и написал сценарий для трех сериалов

«У одинокого старика должна быть какая-то причуда. Помните парня из подземки, который с попугаем ходил? Ну вот, а я буду псих со змеей. Куплю змею и буду называть ее доченькой. А дети будут меня бояться. Спасайся кто может, псих со змеей идет!»
У Мэттью Перри есть опыт не только актерской работы: он также выступил режиссером одного из эпизодов популярного телесериала «Клиника» и написал сценарий для трех сериалов

Фото: Reuters

С 2015 по 2017 годы актер снимался в главной роли Оскара Мэдисона в ремейке сериала 1970-х годов «Странная парочка». В марте 2017 года он вернулся к роли Майка Кристивы в спин-оффе сериала «Хорошая жена» под названием «Хорошая борьба». В том же году Перри сыграл Теда Кеннеди в сериале «Клан Кеннеди: После Камелота»

С 2015 по 2017 годы актер снимался в главной роли Оскара Мэдисона в ремейке сериала 1970-х годов «Странная парочка». В марте 2017 года он вернулся к роли Майка Кристивы в спин-оффе сериала «Хорошая жена» под названием «Хорошая борьба». В том же году Перри сыграл Теда Кеннеди в сериале «Клан Кеннеди: После Камелота»

Фото: Tyrone Siu / Reuters

В октябре 2022 года Мэттью Перри опубликовал мемуары «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь»

В октябре 2022 года Мэттью Перри опубликовал мемуары «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь»

Фото: Neil Mockford / Alex Huckle / GC Images / Getty Images

Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет. Тело актера нашли 28 октября 2023 года в его доме в Лос-Анджелесе. По предварительным данным, он утонул в джакузи. В декабре 2023 года были обнародованы уточненные результаты расследования. Согласно им, основной причиной смерти Перри стало «острое воздействие кетамина»

Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет. Тело актера нашли 28 октября 2023 года в его доме в Лос-Анджелесе. По предварительным данным, он утонул в джакузи. В декабре 2023 года были обнародованы уточненные результаты расследования. Согласно им, основной причиной смерти Перри стало «острое воздействие кетамина»

Фото: Charles Sykes / Invision / AP

В мае 2024 года департамент полиции Лос-Анджелеса начал расследование, целью которого было выяснить, как Перри получил большую дозу кетамина. 15 августа 2024 года были предъявлены обвинения пяти лицам: личному помощнику Перри, двум врачам и двум наркодилерам, обвиняемым в причастности к распространению кетамина, ставшего причиной смерти Перри. По данным прокуратуры, Перри заплатил двум врачам $55 тыс. за кетамин за два месяца до своей смерти

В мае 2024 года департамент полиции Лос-Анджелеса начал расследование, целью которого было выяснить, как Перри получил большую дозу кетамина. 15 августа 2024 года были предъявлены обвинения пяти лицам: личному помощнику Перри, двум врачам и двум наркодилерам, обвиняемым в причастности к распространению кетамина, ставшего причиной смерти Перри. По данным прокуратуры, Перри заплатил двум врачам $55 тыс. за кетамин за два месяца до своей смерти

Фото: Damian Dovarganes / AP

Следующая фотография
1 / 18

«Тебя в детстве клоуны в автобусе забыли»
Мэттью Лэнгфорд Перри родился 19 августа 1969 года в Уильямстауне, штат Массачусетс. Его отец также был актером, мать работала пресс-секретарем канадского премьер-министра. Когда мальчику исполнился год, родители развелись, и вместе с матерью Мэттью переехал в Канаду, где окончил среднюю школу и поступил в колледж

Фото: из личного архива Мэттью Перри

В детстве Мэттью Перри серьезно занимался теннисом, однако предпочел спорту актерскую карьеру, играя на сцене школьного театра и участвуя в телевизионных проектах. В 15 лет Мэттью переехал к отцу в Лос-Анджелес, где планировал поступать в Университет Южной Калифорнии

Фото: AP / Six Flags Over Texas/Tom Fox

«Интересно… Дональд Дак штанов не носит… Но когда выходит из душа — всегда обвязывается полотенцем… Спрашивается: зачем?»»
В университет Мэттью Перри так и не поступил — начинающему актеру предложили главную роль в телесериале «Второй Шанс», премьера которого состоялась в 1987 году. В дальнейшем Перри появлялся в таких сериалах, как «Беверли-Хиллз, 90210», «Растущая Боль», «Кто босс?», «Пустое гнездо», «Шоу Джона Ларокветта»

Фото: AP / Mark Terrill

«Я этот сериал смотрю уже третий раз, в этом месте у нее всегда неприятности!»
В 1994 году на телеканале NBC начал выходить комедийный сериал «Друзья», на одну из ролей в котором продюсеры пригласили Мэттью Перри. Актер, которому на тот момент было 25 лет, стал самым молодым из «Друзей»
На фото, слева на право: актеры Мэтт Леблан, Кортни Кокс, Мэттью Перри, Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер

Фото: Reuters

«Требуется соседка. Женщина. Некурящая. Не урод»
О своей личной жизни Мэттью Перри распространятся не любит. Так, в 2012 году стало известно, что актер в течение шести лет скрывал отношения со своей коллегой Лиззи Каплан. Перри также приписывают романы с актрисами Джулией Робертс и Мэг Райан
На фото: Мэттью Перри и его девушка Энди О’Рейлли, 2001 год

Фото: AP / Kevork Djansezian

«Да, я рассказываю людям чужие секреты! За это они меня и любят!»
В 1999 году Мэттью Перри занял седьмое место в списке 50 самых красивых людей планеты по версии журнала «People», а в 2003 году журнал Forbes поместил его на 25 место в списке самых влиятельных знаменитостей года

Фото: AP / Gino Domenico

«Говорите громче! Нам же очень плохо слышно, когда вы так шепчетесь!»
Телесериал «Друзья» был признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и получил множество наград, включая «Эмми» и «Золотой глобус». Сам Мэттью Перри также был номинирован на «Эмми» за роль Чендлера
На фото: актеры Мэттью Перри (слева) и Мэтт Леблан

Фото: AP / Lucy Nicholson

«Я это сделаю, но предупреждаю, это будет означать, что я меняюсь к лучшему, а ты полюбила меня другим!»
За первые эпизоды телесериала «Друзья» Мэттью Перри получал гонорар в размере $22,5 тыс., к последним же сезонам гонорар актера за серию возрос до $1 млн
На фото: кадр из телесериала «Друзья»

Фото: AP / Danny Feld, Warner Bros

«Жаль, у тебя в голове нет отдела, контролирующего поток слов»
Параллельно со съемками в «Друзьях» Мэттью Перри участвовал и в других кинопроектах. Так, в 1997 году он сыграл свою первую главную роль в полнометражном фильме «Поспешишь, людей насмешишь», где его партнершей стала Сальма Хайек. Через год Перри снялся в вестерне «Почти герои» (1998), а затем в романтической комедии «Танго втроем» (1999)

Фото: AP / Gino Domenico

«Есть народная примета: если начал разговаривать с тапками — поехала крыша»
Несмотря на огромную популярность «Друзей», большее число номинаций на премию «Эмми» Мэттью Перри получил за три своих появления в эпизодах сериала «Западное крыло» (2003)
На фото, слева направо: актеры Дэвид Швиммер, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Кортни Кокс, Дженнифер Энистон и Мэтт Леблан

Фото: AP / Mark J. Terrill

По-настоящему звездной для Мэттью Перри стала роль в фильме «Девять ярдов» (2000) и его продолжении — «Девять ярдов 2» (2004), где его партнером стал Брюс Уиллис
«Уиллис — первая суперзвезда, с которой мне довелось работать. Поначалу я немного робел при мысли о том, что буду сниматься с Брюсом. Я не был уверен, что мы сработаемся, но оказалось, что Брюсу очень нравится быть смешным», — так Перри прокомментировал их совместную работу
На фото: кадр из фильма «Девять ярдов 2»

Фото: AP / Gemma La Mana

Мэттью Перри снялся более чем в двух десятках кинофильмов и принял участие более чем в 30 телепроектах. Ему удавалось чередовать комедийные и драматические амплуа, благодаря чему он никогда не стал актером одной роли

Фото: Reuters

Несколько лет Мэттью Перри боролся с алкогольной и наркотической зависимостью — после травмы, полученной более десяти лет назад, актер пристрастился к викодину
На фото: акте выступает на сессии по злоупотреблению рецептурными препаратами в Университете Вашингтона

Фото: AP / Jeff Roberson

«У одинокого старика должна быть какая-то причуда. Помните парня из подземки, который с попугаем ходил? Ну вот, а я буду псих со змеей. Куплю змею и буду называть ее доченькой. А дети будут меня бояться. Спасайся кто может, псих со змеей идет!»
У Мэттью Перри есть опыт не только актерской работы: он также выступил режиссером одного из эпизодов популярного телесериала «Клиника» и написал сценарий для трех сериалов

Фото: Reuters

С 2015 по 2017 годы актер снимался в главной роли Оскара Мэдисона в ремейке сериала 1970-х годов «Странная парочка». В марте 2017 года он вернулся к роли Майка Кристивы в спин-оффе сериала «Хорошая жена» под названием «Хорошая борьба». В том же году Перри сыграл Теда Кеннеди в сериале «Клан Кеннеди: После Камелота»

Фото: Tyrone Siu / Reuters

В октябре 2022 года Мэттью Перри опубликовал мемуары «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь»

Фото: Neil Mockford / Alex Huckle / GC Images / Getty Images

Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет. Тело актера нашли 28 октября 2023 года в его доме в Лос-Анджелесе. По предварительным данным, он утонул в джакузи. В декабре 2023 года были обнародованы уточненные результаты расследования. Согласно им, основной причиной смерти Перри стало «острое воздействие кетамина»

Фото: Charles Sykes / Invision / AP

В мае 2024 года департамент полиции Лос-Анджелеса начал расследование, целью которого было выяснить, как Перри получил большую дозу кетамина. 15 августа 2024 года были предъявлены обвинения пяти лицам: личному помощнику Перри, двум врачам и двум наркодилерам, обвиняемым в причастности к распространению кетамина, ставшего причиной смерти Перри. По данным прокуратуры, Перри заплатил двум врачам $55 тыс. за кетамин за два месяца до своей смерти

Фото: Damian Dovarganes / AP

Смотреть

Новости компаний Все