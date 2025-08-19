Более 80% иностранных инвестиций в Татарстан в 2024 году пришлось на Китай

Доля китайских инвестиций в общей структуре иностранных инвестиций в Татарстане за 2024 год превысила 80%. Об этом на пленарной сессии форума «РОСТКИ» сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Глава Татарстана добавил, что республика подписала восемь соглашений с китайскими провинциями. Внешнеторговый оборот Татарстана с Китаем в прошлом году превысил 3,3 млрд долларов, что стало рекордом для региона.

Рустам Минниханов добавил, что Татарстан расширяет портфель совместных инновационных и промышленных проектов с Китаем. Эти проекты охватывают сферы от машиностроения до высоких технологий в IT и энергетике.

В Казани уже планируют организовать локализацию сборки экскаваторов китайских компаний, а в Алабуге и Иннополисе планируют открыть два завода по производству свечей зажигания за 1,5 млрд руб.

Влас Северин