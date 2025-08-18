В Казани планируют организовать локализацию сборки экскаваторов китайских компаний

В Казани планируют организовать локализацию сборки оборудования двух китайских компаний и создать сервисный центр. Компания «Таурус Моторс» подписала меморандумы о сотрудничестве с китайскими партнерами на форуме «РОСТКИ», сообщил генеральный директор компании Александр Шепелев.

Александр Шепелев подчеркнул, что локализация производства экскаваторов в России поможет создать необходимые компетенции и адаптировать продукт под местные условия. По его словам, хотя сейчас может не быть значительных продаж, в будущем это позволит увеличить продажи и освоить новые технологии, несмотря на текущую стагнацию рынка.

Партнерами «Таурус Моторс» стали компании Jiangsu Gaode Hydraulic Machinery и Taian Jiahe Heavy Industry. Генеральный директор Jiangsu Gaode Hydraulic Machinery Джоу Хайдонг заявил, что их сотрудничество длится около 10 лет и на форуме они стремятся углубить связи и открыть новые горизонты. Генеральный директор Taian Jiahe Heavy Industry Ан БаоФенг выразил надежду на успешный выход их продукции на российский рынок.

Влас Северин