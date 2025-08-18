В Татарстане построят два китайских завода свечей зажигания за 1,5 млрд рублей

В Татарстане в сентябре начнут строительство двух заводов по производству свечей зажигания, инвестиции в проект составят 1,5 млрд руб. Об этом сообщил Чэнь Цзиньсинь, председатель совета директоров ООО «НПЦ Везума», на форуме «РОСТКИ».

Первый завод откроется в особой экономической зоне «Алабуга» и начнет работу в конце сентября. Чэнь Цзиньсинь подчеркнул, что компания планирует расширяться: второй этап проекта включает строительство завода в Иннополисе.

ООО «НПЦ Везума» производит автомобильные компоненты, включая катушки, провода и датчики. Согласно сайту компании, годовая мощность нового завода в «Алабуге» достигнет 9 млн компонентов.

Влас Северин