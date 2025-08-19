Средний размер автокредита на Кубани за месяц увеличился на 10,8%

Средний размер автокредита на новые автомобили в Краснодарском крае по данным на июль 2025 года составил 1,79 млн руб. Это на 10,8% больше, чем в июне этого же года, а также на 386 тыс. руб. выше январского уровня. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал руководитель службы регионального развития «Авто.ру» Михаил Захаренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным «еКредит», входящего в «Авто.ру», средняя ставка по кредитам на новые автомобили в Краснодарском крае в июле снизилась до 11,3%, что на 1,7 п.п. меньше, чем месяцем ранее, и на 3,5 п.п. ниже, чем в начале 2025 года.

Средний размер кредита на автомобили с пробегом на территории Краснодарского края в июле этого года достиг 1,5 млн руб. С начала года показатель снизился более чем на 50 тыс. руб. Средняя ставка по автокредитам составила 25,2%, что на 0,5 п.п. ниже, чем в июне, и на 0,7 п.п. меньше январских показателей.

Среди жителей Кубани интерес к новым китайским автомобилям в сегменте от 1,5 до 3 млн руб. за год снизился. Просмотры объявлений о продаже таких машин сократились на 31,3% за год и на 12,1% за первое полугодие.

Новые отечественные автомобили в этой ценовой категории стали популярнее — просмотры объявлений выросли на 3,2%. Интерес к китайским автомобилям с пробегом также растет — за год просмотры объявлений о продаже увеличились на 30,3%.

Средняя стоимость новой отечественной машины в Краснодарском крае составляет 1,5 млн руб., как и в июле прошлого года. Китайские автомобили за год подешевели на 2,5% и стоили в июле в среднем 2,2 млн руб.

Подержанные российские автомобили в регионе за год подорожали на 2,2% до 506 тыс. руб. Средняя стоимость китайских машин с пробегом снизилась на 3,5% до 3,3 млн руб. Иностранные марки, в том числе корейские, европейские и японские бренды, за год подешевели на 9,5% до 1,8 млн руб.

«Такое снижение связано с общим старением автопарка в России. Снижение на китайские автомобили по большей части обусловлено увеличением объема их продаж и предложения на вторичном рынке в результате активного ввода новых моделей, а также постепенным снижением интереса к более ранним версиям этих автомобилей», — отмечает Михаил Захаренко.

Алина Зорина