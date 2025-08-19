В Ростовской области на развитие казачества выделено 2,5 млрд рублей

В 2025 году на реализацию государственной политики в отношении казачества в Ростовской области из бюджета выделили более 2,5 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Средства направлены на создание новых современных пространств, спортивных и бытовых объектов в казачьих учебные заведениях.

«Заканчиваем возведение и оснащение нового комплекса зданий Мариинской женской гимназии. Гимназисток станет 250, что в 2,5 раза больше, чем гимназия вмещает на данный момент. Планируем построить казачьи кадетские корпуса в Ростове, в станицах Боковской и Вешенской»,— отмечает глава регина

Кроме этого, в 2025 году на создание условий для службы казаков в дружинах и пожарных командах направлено почти 500 млн руб.

По информации Юрия Слюсаря, сейчас в регионе насчитывается 2,7 тыс. кадетов и студентов казачьих учебных учреждений.

Наталья Белоштейн