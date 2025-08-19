На выборах губернатора Дона 170 тысяч жителей планируют голосовать дистанционно

На выборах губернатора Ростовской области в сентябре 2025 года около 170 тыс. жителей региона намерены голосовать дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Прием заявлений для участия в ДЭГ начался 28 июля, завершится он в 00:00 8 сентября. Чтобы принять участие в дистанционном голосовании, избирателями подается одно заявление в электронном виде через портал Госуслуг по всем выборам, на которых он имеет право проголосовать.

Кроме этого, в избиркоме продолжается прием заявлений для голосования по месту нахождения.

«На сегодняшний день голосовать на том участке, где удобно, решили 6,5 тыс. избирателей Ростовской области. Голосование по месту фактического нахождения (механизм «Мобильный избиратель») может быть применен на выборах губернатора Ростовской области и дополнительных выборах депутата Заксобрания по Орловскому одномандатному избирательному округ № 13»,— отметили в пресс-службе.

Прием заявлений для голосования по месту нахождения проходит с 28 июля по 8 сентября через портал Госуслуг, а также в МФЦ и территориальных избирательных комиссиях области. С 3 сентября к этой работе присоединятся участковые избирательные комиссии.

Наталья Белоштейн