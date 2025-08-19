Глава Евросовета: страны ЕС продолжат оказывать давление на Россию
Страны Евросоюза условились продолжать давление на Россию, чтобы приблизить разрешение украинского конфликта. Об этом глава Евросовета Антониу Кошта сообщил по итогам состоявшегося сегодня онлайн-саммита лидеров ЕС, на котором обсуждались итоги вчерашних переговоров по Украине в Белом доме.
Антониу Кошта
Фото: Florence Lo / Reuters
«Сразу после нашей дискуссии с членами Европейского совета у меня состоялся телефонный разговор с президентом Зеленским,— написал Антониу Кошта в соцсети X. — Я подчеркнул единство и неизменную поддержку ЕС Украине, а также нашу приверженность продолжению давления на Россию».
Глава Евросовета также подчеркнул, что стороны будут вместе с Соединенными Штатами работать над «конкретными и существенными» гарантиями безопасности для Украины.
Вчера глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что назначил на сегодня, 19 августа, видеоконференцию Европейского совета, чтобы проинформировать лидеров ЕС о результатах переговоров в Вашингтоне.
18 августа в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Открывая встречу, Дональд Трамп заявил, что в настоящий момент есть «разумные шансы» положить конец конфликту на Украине. Он также сказал, что США намерены предоставить Украине «очень серьезную защиту» в рамках будущего урегулирования. Затем прошла встреча в расширенном составе с европейскими лидерами. После нее Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину.
