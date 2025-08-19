Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Для танго нужны двое»: что Трамп сказал о встрече Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американская сторона работает над организацией встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Глава Белого дома дал понять, готов присоединиться к лидерам России и Украины только после того, как они обсудят условия мира тет-а-тет. «Для танго нужны двое»,— пояснил американский лидер.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Я сказал ему (Владимиру Путину.— "Ъ"), что мы собираемся организовать встречу с президентом Зеленским, и вы с ним встретитесь, а затем, после этой встречи, если все получится, я присоединюсь, чтобы завершить процесс»,— сказал Дональд Трамп в эфире Fox News. «Но, знаете, в данном случае для того, для танго нужны двое»,— добавил он.

Трамп для Fox News о возвращении Крыма, гибкости Зеленского и уважении к Путину

Читать далее

Телеканал Fox News опубликовал интервью с Дональдом Трампом после встречи с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС в Белом доме. В нем президент США подвел итоги прошедших переговоров, рассказал о разговоре с Владимиром Путиным и возможном возвращении Крыма Украине.

Вчера Дональд Трамп принял в Белом доме президента Украины и европейских лидеров. Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи сообщил, что США и Европа достигли соглашения о том, что вместе будут разрабатывать гарантии безопасности для Украины.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «Украинское регулирование вышло на встречный курс».

Анастасия Домбицкая

Президент США Дональд Трамп (в центре) лично поприветствовал президента Украины Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете

Открытая часть в Овальном кабинете продлилась чуть больше получаса, после чего лидеры продолжили встречу за закрытыми дверьми

Владимир Зеленский допустил проведение выборов при условии прекращения огня. А Дональд Трамп пригрозил прекратить поддержку Украины при отсутствии сделки

Один из журналистов похвалил костюм Владимира Зеленского, чем разрядил обстановку и вызвал улыбку обоих лидеров

Украинский лидер заявлял, что его страна нуждается в американском вооружении, разведданных и инструкторах. Дональд Трамп отвечал, что за американское вооружение должны платить страны НАТО

Президент Украины выступает перед собравшимися в Белом доме лидерами европейских стран и США

Дональд Трамп и Владимир Зеленский возле карты Украины

Президент Дональд Трамп (в центре), президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время группового фото

Президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Белом доме

Президент США Дональд Трамп беседует с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президент Франции Эммануэль Макрон (справа), генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи

Президент Франции Эммануэль Макрон (слева) беседует с президентом США Дональдом Трампом

Президент США Дональд Трамп беседует с премьер-министром Италии Джорджией Мелони

Государственный секретарь США Марко Рубио (слева) и вице-президент США Джей Ди Вэнс наблюдают за президентом Франции Эммануэлем Макроном

Министр обороны США Пит Хегсет и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз

