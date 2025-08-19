«Для танго нужны двое»: что Трамп сказал о встрече Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американская сторона работает над организацией встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Глава Белого дома дал понять, готов присоединиться к лидерам России и Украины только после того, как они обсудят условия мира тет-а-тет. «Для танго нужны двое»,— пояснил американский лидер.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Я сказал ему (Владимиру Путину.— "Ъ"), что мы собираемся организовать встречу с президентом Зеленским, и вы с ним встретитесь, а затем, после этой встречи, если все получится, я присоединюсь, чтобы завершить процесс»,— сказал Дональд Трамп в эфире Fox News. «Но, знаете, в данном случае для того, для танго нужны двое»,— добавил он.

Телеканал Fox News опубликовал интервью с Дональдом Трампом после встречи с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС в Белом доме. В нем президент США подвел итоги прошедших переговоров, рассказал о разговоре с Владимиром Путиным и возможном возвращении Крыма Украине.

Вчера Дональд Трамп принял в Белом доме президента Украины и европейских лидеров. Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи сообщил, что США и Европа достигли соглашения о том, что вместе будут разрабатывать гарантии безопасности для Украины.

Анастасия Домбицкая