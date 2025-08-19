Дорогое удовольствие

В Алуште выставили на продажу трехзвездный санаторий «Голден Резорт». Стоимость объекта составляет 2,9 млрд руб. Здравница на 229 номеров расположена на берегу Черного моря, есть собственный пляж, оформлена медицинская лицензия. По мнению экспертов, санаторий обладает массой преимуществ, однако его стоимость завышена из-за низкой рентабельности, связанной со слабым менеджментом и неэффективным маркетингом.

Фото: simferopol.domclick.ru

В Крыму на продажу выставили санаторий «Голден Резорт». На «Циане» указана стоимость в 2,9 млрд руб. В объявлении говорится, что санаторий расположен в юго-восточной части Алушты в 15 минутах ходьбы от Центральной набережной в собственной парковой зоне. Общая площадь всех строений 14 тыс. кв. м. (оформлены в собственность). Участок 2,9 га находится в аренде на 49 лет. На территории разбит парк. Расстояние до моря составляет 800 м, есть собственный пляж протяженностью 150 м, а также крытый и открытый бассейны. Номерной фонд 229 номеров. Также у здравницы оформлена медицинская лицензия. Имеется свой автопарк.

Согласно информации из базы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Голден Резорт» зарегистрировано в 2015 году. Руководит обществом Анна Золотарева, бенефициаром является Вадим Багола. В 2024 году выручка компании составила 223,3 млн руб., чистая прибыль — 2,3 млн руб.

Эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря отмечает, что объект обладает «массой преимуществ». «У этого санатория очень хорошая лечебная база, что очень важно, на территории есть парк и бассейны. Я бы сказал, что этот объект входит в тройку лучших в Алуште. Этот объект мог бы работать с рентабельностью 20-25%, а работает намного меньше — по моей оценке она составляет не более 15%, а вне сезона нулевая. Причина — слабый менеджмент и еще более слабый маркетинг. Управлять санаториями у нас в Крыму мало кто умеет»,— говорит эксперт.

По его словам, как и большинство санаториев Крыма, «Голден Резорт» летом чувствует себя хорошо, а зимой выживает за счет социальных путевок.

Эксперт считает, что «в здравом уме за эту цену объект никто не купит». «У санатория очень низкая операционная прибыль, и если его продадут, то новый владелец будет окупать сумму покупки около 90 лет. И это без учета реновации, в которой нуждается номерной фонд», — уверен Владислав Буря. Он добавил, что в покупке объекта теоретически могут быть заинтересованы крупные сети.

Действительно, управление санаторными объектами — непростая вещь, согласен гендиректор консалтинговой компании «СоветникЪ» Максим Орешин. «Самые грамотные управленцы стараются минимизировать сезонный фактор. Другое направление работы — диверсификация услуг, особенно в курортных районах. В среднем по России рентабельность сезонного санатория находится на уровне 20—30%, а у круглогодичного может достигать 70%. Возможно, объект захочет выкупить какая-то корпорация в основном для сотрудников, а излишки путевок будут реализовывать на рынке, но в этом случае объект останется убыточным», — говорит эксперт.

По его словам, «Голден Резорт» может принести инвестору прибыль, однако прежде ему придется вложить в развитие немало средств и времени.

Елена Турбина