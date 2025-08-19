Апелляция поддержала изъятие активов Севастопольского завода напитков

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (21 ААС) поддержал решение об изъятии имущественного комплекса Севастопольского завода напитков, приватизированного в 90-х годах с рядом нарушений. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Двадцать первого арбитражного апелляционного суда Фото: сайт Двадцать первого арбитражного апелляционного суда

Ранее Арбитражный суд (АС) Севастополя истребовал из владения АО «Севастопольский завод напитков» имущественный комплекс, расположенный по Делегатской улице №2. Речь идет об административном корпусе, складах, цехах, и иных производственных объектах общей кадастровой стоимостью свыше 53 млн руб.

Предприятие было основано в 1915 году. По информации из системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Севастопольский завод напитков» зарегистрировано в 1995 году в Севастополе в результате приватизации Государственного коммунального предприятия «Севастопольский пивобезалкогольный завод». Занимается производством безалкогольных напитков, минеральных вод, квасов и пива, реализует свою продукцию на локальных рынках Крыма и Севастополя. Имеет подразделения в Керчи, Симферополе, Саки. Наиболее известным продуктом является яблочный лимонад «Живчик».

Как следует из материалов дела, в 1995 году Фонд госимущества Украины своим приказом преобразовал государственное коммунальное предприятие «Севастопольский пивобезалкогольный завод» в одноименное АО. В 1998 году заводу был выдан госакт на право постоянного пользования землей для обслуживания строений и сооружений завода площадью 1,6 га, а в 1999 году — приказ о преобразовании завода был дополнен пунктом об утверждении перечня недвижимого имущества, переданного обществу.

В 2020 году власти Севастополя, не найдя в архиве документов, подтверждающих факт регистрации права завода на имущество, включили его в состав городской собственности. Завод начал в суде доказывать, что объекты принадлежат ему в результате приватизации, хотя возникшее право и не было зарегистрировано.

При первоначальном рассмотрении суд признал за заводом право собственности. Но впоследствии дело было возвращено на пересмотр, и в него вступила городская прокуратура, которая поставила вопрос о ничтожности приватизации. Как оказалось, еще в 2002 году украинские правоохранители доказали нарушения бывшего директора завода при приватизации предприятия, хотя тот и был освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Он передал акции компании работникам в обмен на их приватизационные сертификаты, несмотря на то, что работники не имели прав на льготную приватизацию.

На этом основании суды пришли к выводу, что приватизация госимущества Украины была совершена преступным путем. А с учетом решения Севастопольского совета о статусе города 2014 года, согласно которому все предприятия и организации, учрежденные Украиной в Севастополе, становятся имуществом города, требования прокуратуры были удовлетворены — спорные активы истребованы из владения завода.

Дополнительно к этому 21 ААС указал на нарушения, допущенные при передаче заводу активов от Украины. В частности, он сослался на отсутствие материалов, которые подтверждали бы проведение инвентаризации имущества в связи с его приватизацией. Также он обратил внимание на отсутствие в имеющихся документах подписи представителя государственного органа, отвечавшего за приватизацию.

Михаил Волкодав