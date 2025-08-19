Новости президента Казахстана начнут размещать в национальном мессенджере Aitu

Официальные новости о деятельности президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с 19 августа будут размещать в новом казахстанском национальном мессенджере Aitu. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь президента страны Руслан Желдибай.

«С сегодняшнего дня официальные новости Акорды (резиденции президента Казахстана — Ъ) будут также доступны в национальном мессенджере Aitu»,— сообщил он.

До сих пор новости из Акорды размещались на официальном сайте президента, в Telegram, а также ряде других соцсетей (большая часть из которых заблокирована в РФ).

11 августа власти Казахстана сообщили, что сотрудники госорганов республики должны перейти на мессенджер Aitu до 15 сентября текущего года. Касым-Жомарт Токаев объяснил необходимость перехода так: «В настоящее время значительная часть делового и служебного взаимодействия, включая передачу персональных данных граждан, происходит через международные мессенджеры. Нередко через эти платформы запрашиваются индивидуальные идентификационные номера, сведения о здоровье граждан и другие чувствительные сведения. Такая практика сопряжена с нарушением законодательства о защите персональных данных и утечкой информации за пределы национальной юрисдикции».

Между тем, как напомнил президент республики, в Казахстане разработан собственный мессенджер Aitu, который «способен обеспечить необходимый уровень безопасности». О намерении ограничить работу иностранных мессенджеров власти Казахстана не сообщали. Ранее стало известно, что поэтапный переход на Aitu начинают Вооруженные силы Казахстана.

Анэль Кабигазы