Следователи проверят обстоятельства врачебной ошибки в шахтинском родильном отделении
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением о ненадлежащем оказании медицинской помощи женщине в г. Шахты Ростовской области
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
Установлено, что в 2022 году в родильном отделении больницы в городе Шахты врачи неверно выбрали тактику родоразрешения. В результате ошибки младенец получил травму. Впоследствии ребенку установили инвалидность.
Следователи проводят по данному факту проверку. Центральный аппарат ведомства контролирует ход расследования.