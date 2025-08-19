Следователи проверят обстоятельства врачебной ошибки в шахтинском родильном отделении

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением о ненадлежащем оказании медицинской помощи женщине в г. Шахты Ростовской области

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Установлено, что в 2022 году в родильном отделении больницы в городе Шахты врачи неверно выбрали тактику родоразрешения. В результате ошибки младенец получил травму. Впоследствии ребенку установили инвалидность.

Следователи проводят по данному факту проверку. Центральный аппарат ведомства контролирует ход расследования.

Мария Хоперская