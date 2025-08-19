На Дону следователи проводят проверку из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращений о нарушении прав жителей коттеджного поселка «Южный» в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Распоряжение главы ведомства будет выполнено после процессуальной проверки.

Из обращений жителей поселка следует, что льготной категории граждан выделили земельные участки, но меры по организации надлежащей транспортной, коммунальной социальной инфраструктуры приняты не были. Кроме того, вода поступает в дома с перебоями. Реакции от ответственных инстанции на многочисленные обращения не последовало.

Следователи инициировали проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Мария Хоперская