В Ростове полностью восстановлены фасады многоэтажек в «Левобережье»

В жилом квартале «Левобережье» Ростова-на-Дону полностью восстановлены фасады двух многоэтажек, пострадавших в результате атаки БПЛА 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства региональной политики и массовых коммуникаций.

В порядок приведены вентилируемые фасады, а также восстановлено остекление с 15 по 20-й этажи.

В 12-м литере работы завершены досрочно —18 августа. В литере №13 фасад полностью восстановлен 9 августа, уже на следующий день после происшествия, отметили в ведомстве.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», пожар на 18-м этаже многоквартирного дома в ЖК «Левобережье» произошел 8 августа в результате атаки БПЛА.

Наталья Белоштейн