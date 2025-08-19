Дилеры Ростовской области повысили уровень клиентского сервиса на 0,2 пункта

Индекс клиентского сервиса в автосалонах Ростовской области вырос в июле с 4,1 до 4,3 балла по пятибалльной шкале, что указывает на улучшение качества обслуживания. Покупатели стали выше оценивать уровень обслуживания по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2 пункта. Об этом сообщили аналитики платформы Авто.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Увеличение ИКС свидетельствует о том, что дилеры стали больше внимания уделять клиентскому сервису как инструменту привлечения и удержания»,— объясняет руководитель службы регионального развития Авто.ру. Михаил Захаренко.

По его словам, это закономерно: российский рынок сейчас ориентирован на покупателя, и качество обслуживания становится одним из ключевых конкурентных преимуществ. С начала года количество пользователей по всей стране, оставивших оценки автосалонам, выросло на 17%.

Валентина Любашенко