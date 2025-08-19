Забастовка бортпроводников Air Canada затронула почти 500 тысяч пассажиров

Утром 19 августа крупнейшая канадская авиакомпания Air Canada пришла к предварительному соглашению с профсоюзом бортпроводников. В итоге работники компании согласились прекратить забастовку, длившуюся три дня. Условия соглашения, к которому пришли стороны, пока не сообщаются.

Air Canada постепенно начала возобновлять полеты, однако заявила, что окончательное возвращение к привычному графику может занять «неделю или больше». Ранее авиакомпания сообщала, что три дня забастовки затронули около 500 тыс. пассажиров.

Канадский профсоюз работников общественного сектора, в который входит 10 тыс. членов экипажей Air Canada, начал забастовку утром 16 августа. Бортпроводники требовали повышения зарплаты, а также введения выплат за работу на земле, например, за посадку пассажиров на рейсы.

Вскоре после начала акции Министерство труда воспользовалось правилом, позволяющим ему запрещать забастовки, ссылаясь на защиту экономики страны и поддержание жизненно важной инфраструктуры. Оно потребовало прекратить забастовку, однако профсоюз отказался сделать это.

Яна Рождественская