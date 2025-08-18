Забастовка бортпроводников в Канаде затронула сотни тысяч пассажиров

Третий день продолжается забастовка бортпроводников крупнейшей канадской авиакомпании Air Canada. Авиакомпания летом обычно совершает около 700 рейсов в день и перевозит 130 тыс. человек, тем самым связанные с забастовкой отмены рейсов затронули уже сотни тысяч пассажиров, отмечает агентство.

Канадский профсоюз работников общественного сектора, в который входят 10 тыс. членов экипажей Air Canada, начал забастовку утром 16 августа. Бортпроводники требуют повышения зарплат, а также введения выплат за работу на земле, например за посадку пассажиров на рейсы. Вскоре после начала забастовки Канадский совет по трудовым отношениям (CIRB) по запросу министра труда Пэтти Хайду распорядился прекратить забастовку и потребовал от бортпроводников «вернуться к исполнению своих обязанностей» уже в воскресенье. По местному трудовому кодексу правительство может запрещать забастовки, ссылаясь на защиту экономики страны и поддержание жизненно важной инфраструктуры.

Однако профсоюз отказался прекращать забастовку, заявив, что решение CIRB является неконституционным и «призвано защитить прибыль авиакомпании». Он призвал руководство Air Canada вернуться за стол переговоров, чтобы прийти к «справедливому соглашению».

Яна Рождественская