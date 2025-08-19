Блогеру Ефремову предъявили обвинение в финансировании экстремизма

Следственный комитет РФ (СКР) сообщил подробности о задержании блогера и основателя бренда Nikita Efremov. Никите Ефремову предъявили обвинение в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ).

По версии следствия, блогер в период с сентября 2021 по февраль 2022 года перевел деньги «на нужды и обеспечение» экстремисткой организации, запрещенной в России. Переводы он осуществлял, находясь на территории Москвы и Подмосковья. СКР также утверждает, что молодой человек «является противником действующих органов власти».

Господин Ефремов был задержан сегодня. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. СМИ писали, что ему вменяют финансирование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; ликвидированный иноагент; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ).