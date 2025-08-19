В Москве задержан блогер и основатель бренда Nikita Efremov

Суд в Москве избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру и основателю бренда Nikita Efremov. В отношении Никиты Ефремова возбуждено дело о финансировании экстремистской деятельности, сообщила пресс-служба столичных судов.

Господину Евремову предъявили обвинение, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По данным Telegram-каналов, блогер был задержан в Шереметьево. Ему вменяют финансирование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; ликвидированный иноагент; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ).

Никита Ефремов родился в Москве, в 2016 году решил заняться перепродажей популярной модели кроссовок — Yeezy. После создал свой одноименный бренд кроссовок. В декабре 2023 года МВД отказалось возбуждать уголовное дело по подозрению в торговле контрафактными товарами в сети Nikita Efremov. Экспертиза признала оригинальными продукцию в магазинах, изъятую обувь вернули владельцу. В марте 2025-го корнер Nikita Efremov открылся в Дубае.