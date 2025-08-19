В Ростовской области возбудили дело о нападении на журналиста

В отношении 28-летней жительницы поселка Веселовского Ростовской области возбудили уголовное дело по ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» после того, как фигурантка ударила журналиста регионального издания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О конфликте между 28-летней местной жительницей и журналистов в отдел полиции сообщили очевидцы.

«Полицейские пресекли противоправные действия и оперативно доставили пострадавшую в медицинское учреждение, где последней оказали помощь»,— говорится в сообщении ведомства.

Фигурантке грозит арест на срок до четырех месяцев.

Наталья Белоштейн