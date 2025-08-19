На территории Ростова и Аксайского района проходят антитеррористические учения

Сегодня в Ростове-на-Дону и на территории Аксайского района оперативный штаб Ростовской области проводит плановые антитеррористические учения. Об этом сообщил глава Ростова Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В учениях будут задействованы полицейские и пожарные. Жителей просят соблюдать спокойствие и не поддаваться на «возможные провокации в виде фейковых сообщений в соцсетях».

Отмечается, что мероприятия не повлияют на работу государственных и коммерческих организаций.

Мария Иванова