Лавров: Путин и Трамп не обсуждали санкции в ходе саммита на Аляске

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин не касались вопроса отмены санкций в ходе переговоров в Анкоридже. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы не обсуждали санкции. У нас не только многие эксперты, но и политики, и официальные лица не раз говорили о том, что отмена санкций может сыграть негативную роль. Потому что это опять может вселить в некоторые сферы нашей экономики иллюзию о том, что теперь мы преодолеем все проблемы, вернувшись к схемам, которые разрабатывались и внедрялись в 1990-х годах и в начале 2000-х годов»,— сказал господин Лавров в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

В Анкоридже 15 августа состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры, главной темой которых был российско-украинский конфликт, продлились 2 часа 45 минут. Президенты России и США назвали беседу конструктивной и заявили о достигнутом прогрессе. Позднее спецпосланник президента Стив Уиткофф в интервью CNN раскрыл, что США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. Он также заявил, что Россия пошла на уступки по пяти областям Украины. Уступки не предполагают «полного поглощения» Украины.

Что сказали высокопоставленные американские и европейские чиновники после саммита на Аляске — в подборке «Ъ».

Анастасия Домбицкая