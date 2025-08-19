Times of Israel: новым послом Израиля в России может стать Одеда Йосеф

МИД Израиля намерен назначить заместителя генерального директора и руководителя департамента Ближнего Востока МИД Одеда Йосефа на должность посла в России. Об этом сообщает The Times of Israel. Теперь кандидатуру посла должны утвердить в правительстве. Ранее эту должность занимала Симона Гальперин.

«Министр иностранных дел Гидеон Саар назначил Одеда Йосефа, в настоящее время занимающего должность заместителя генерального директора министерства и руководителя департамента Ближнего Востока и мирного процесса, следующим послом Израиля в России»,— сообщила The Times of Israel.

Одеда Йосеф ранее был послом Израиля в Кении. Дипломат также работал в представительствах Израиля в Москве, Вашингтоне и Сингапуре, говорится в сообщении.

Ранее «Ъ» сообщал, что посол Израиля в России Симона Гальперин досрочно завершит миссию в октябре. Она получила должность замгендиректора МИДа. Госпожа Гальперин занимала пост посла Израиля в России с 1 января 2024 года.

В феврале 2024-го в интервью «Ъ» Симона Гальперин подвергла критике визит лидеров палестинского движения «Хамас» в Москву. После этого МИД России выразил послу Израиля недовольство. По мнению ведомства, в ее интервью даны «искаженные интерпретации и неприемлемые оценки некоторых вопросов российской внешней и внутренней политики».

Читайте полную версию интервью Симоны Гальперин по ссылке.

Анастасия Домбицкая