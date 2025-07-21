Посол Израиля в России Гальперин покинет пост в октябре

Посол Израиля в России Симона Гальперин досрочно завершит миссию в октябре, сообщили РБК в посольстве Израиля. Госпожа Гальперин занимала пост с 1 января 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Симона Гальперин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Симона Гальперин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Посол завершил свою миссию из-за того, что получил должность главы департамента Европы в МИД Израиля»,— рассказали в диппредставительстве.

До своего назначения в РФ Симона Гальперин была послом Израиля в Сингапуре и Восточном Тиморе (в 2017–2019 годы). Также госпожа Гальперин была замглавы департамента Евразии и Западных Балкан в подразделении израильского МИДа, среди прочего отвечающего за связи с Россией.

В феврале 2024-го в интервью «Ъ» Симона Гальперин подвергла критике визит лидеров палестинского движения «Хамас» в Москву. После этого МИД России выразил послу Израиля недовольство. По мнению ведомства, в ее интервью даны «искаженные интерпретации и неприемлемые оценки некоторых вопросов российской внешней и внутренней политики».