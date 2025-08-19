В Забайкалье расследуется более 100 дел по виновникам лесных пожаров

Глава Забайкальского края Александр Осипов заявил в своем Telegram-канале, что в регионе по предварительным итогам пожароопасного периода «ведется более 100 расследований» лесных пожаров, связанных с человеческим фактором. При этом господин Осипов не уточнил, какое количество дел связано с административным производством, а какое — с уголовным.

«Более 90% пожаров возникают по вине человека — из-за неосторожного обращения с огнем или даже умышленных поджогов. К спичкам тянутся даже дети»,— отметил губернатор.

По его информации, в крае уже началась подготовка к следующему пожароопасному периоду, готовность лесопожарных формирований составляет 76%, техники — 87%. В следующем сезоне власти региона готовы также апробировать привлечение добровольцев к тушению пожаров из числа чиновников. Как отмечает господин Осипов, в этом году «свыше 700 добровольцев-госслужащих прошли обучение на тушении пожаров в лесах и степях». В следующем году практика будет распространена «на каждый округ», а в добровольные отряды войдут «госслужащие, работники муниципальных и региональных предприятий».

Как сообщалось ранее, в Забайкалье расследуется уголовное дело в отношении двух подростков, которые, по версии следствия, за 80 тыс. руб., обещанных неизвестными украинскими кураторами, устроили пожар, причинивший ущерб на сумму около 300 млн руб.

Лесные пожары в Забайкалье в сезон 2025 года были зарегистрированы первыми в России, в конце марта. С этого времени и вплоть до июня регион лидировал по площади лесных пожаров. На пике территория возгорания в Забайкалье составляла 99% от всех российских лесных пожаров. С конца марта по конец июня в регионе зарегистрировано порядка 700 пожаров, в которых сгорело около 2,8 млн га леса. Это больше, чем территория таких стран, как Израиль или Словения.

Влад Никифоров, Иркутск