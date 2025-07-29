Лес загорелся как по заданию

В Забайкальском крае, который весной и в начале лета был охвачен крупнейшими лесными пожарами, начато расследование серии заказных поджогов. Арестованы двое подростков, которые, по версии следствия, за 80 тыс. руб., обещанных неизвестными украинскими кураторами, устроили пожар, причинивший ущерб на сумму около 300 млн руб. Следственный комитет России (СКР) расценил их действия как теракт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Забайкалье двух подростков (справа) подозревают в поджогах

Фото: Телеграм-канал Следственного комитета РФ В Забайкалье двух подростков (справа) подозревают в поджогах

Фото: Телеграм-канал Следственного комитета РФ

Следственные органы СКР по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело в отношении двоих 16-летних жителей региона. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, один из подростков в июне этого года по своей инициативе вступил в переписку с неустановленным лицом, «предположительно находящимся на территории Украины».

В дальнейшем, как сообщили в региональном следственном управлении, незнакомец «склонил несовершеннолетнего к поджогу лесного массива за вознаграждение в 80 тыс. руб.».

Подросток поделился информацией о задании с приятелем, который также согласился участвовать в поджогах. Для этого молодые люди, говорится в материалах расследования, приобрели зажигалки, после чего «подожгли сухую хвою и траву» в лесу неподалеку от поселка Атамановка Читинского округа. Ущерб от разгоревшегося пожара, по предварительным данным следствия, оценивается в 300 млн руб. Свои действия подростки снимали на камеру, ролики отправили куратору, но обещанные деньги не получили.

Лесной пожар вблизи поселка Атамановка начался 20 июня. За последующие три дня его площадь выросла со 100 га до 2,5 тыс. га, часть жителей покинули поселок самостоятельно, от огня пострадало лишь заброшенное СНТ «Локомотив». Несколько раз из-за дыма перекрывали федеральную трассу Чита—Забайкальск. Атамановка — поселок городского типа в 18 км от Читы, в нем живут больше 10 тыс. человек.

В УФСБ России по Забайкальскому краю, сотрудники которого задержали подростков, рассказали, что всего в период с 20 по 25 июня фигуранты совершили четыре поджога.

Молодые люди работали «под прикрытием»: они заранее записались в члены волонтерского сообщества, которые помогали тушить пожары. Однако поджигатели ловили момент, чтобы отойти от основной группы на 500–800 м, устраивали новые возгорания, после чего возвращались как ни в чем не бывало.

Помимо террористической статьи подросткам также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 261 УК РФ (уничтожение лесных насаждений путем поджога). По ходатайству органов следствия судом они заключены под стражу. Как уточнили в Читинском районном суде Забайкалья, избравшем меру пресечения, один обвиняемый является воспитанником детского дома, откуда неоднократно совершал побеги. Оба несовершеннолетних имеют неоконченное основное общее образование, не учатся, не работают, один из них вину в совершении преступления не признал.

Отметим, что первым о том, что причинами лесных пожаров в крае стали в том числе умышленные поджоги, совершенные жителями, «работавшими на украинцев», заявил глава Забайкалья Александр Осипов.

22 июля он сказал об этом во время визита в регион премьер-министра России Михаила Мишустина. Губернатор, впрочем, указал и на природные факторы. «В прошлом году у нас была мощнейшая засуха. По данным Росгидромета, до 1949 года включительно таких условий никогда не было. Первая половина этого года оказалась еще хуже. Абсолютный ноль по осадкам, шесть температурных рекордов, более 25 дней — ветер 20 м/с в апреле, и 28 таких дней было в мае. Конечно, это создало крайне опасную пожарную ситуацию»,— добавил Александр Осипов.

Лесные пожары в Забайкалье в сезон 2025 года были зарегистрированы первыми в России, в конце марта. С этого времени и вплоть до июня регион лидировал по площади лесных пожаров. На пике территория возгорания в Забайкалье составляла 99% от всех российских лесных пожаров. С конца марта по конец июня в регионе зарегистрировано порядка 700 пожаров, в которых сгорело около 2,8 млн га леса.

Влад Никифоров, Иркутск