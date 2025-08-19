Российский рынок акций отреагировал ростом на встречу Трампа и Зеленского

Рынок российских акций продемонстрировал умеренный рост на торгах основной сессии 19 августа. Вскоре после открытия торгов индекс Мосбиржи превышал 3000 пунктов.

По данным на 10:01 мск индекс составил 3001,87 пункта (+1,7%). В 13:03 мск он опустился до 2991,69 пункта (+1,37%). Индекс РТС в начале торгов поднялся до 1175,81 пункта (+1,7%), а к 13:03 мск замедлил рост до 1 171,86 пункта (+1,36%).

Лидерами роста стали акции АЛРОСА (+1,88%), «Россети» (+1,66%), ПИК (+1,6%), МТС (+1,55%), «Группа Позитив» (+1,3%). Лидерами снижения оказались банк «Санкт-Петербург» (-0,93%), «Сургутнефтегаз» (-0,74%), «Яндекс» (-0,59%), ЛУКОЙЛ (-0,55%), «Аэрофлот» (-0,49%).

Накануне в Вашингтоне состоялись переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского при участии европейских лидеров. 15 августа индекс Мосбиржи впервые с апреля поднялся выше 3000 пунктов. Максимального за день уровня в 3015,24 пункта он достиг в момент, когда на Аляске встретились президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп. После начала переговоров индекс замедлил рост, но удержался выше 3000 пунктов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Встряска из-за Аляски».