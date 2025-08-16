Индекс Мосбиржи удержался выше 3000 пунктов после встречи Путина и Трампа

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) завершил вечернюю торговую сессию (23:50 мск) на уровне 3007,35 пункта. Он преодолел отметку в 3000 пунктов днем 15 августа и продолжал расти до начала переговоров президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

Лидерами роста по итогам вечерней сессии стали акции «Совкомфлота» (+2,92%), Московского кредитного банка (+2,77%), «Ростелекома» (+2,74%), «Роснефти» (+2,65%) и АФК «Система» (+2,03%). Сильнее всего подешевели акции «Совкомбанка» (-1,82%), En+ (-1,14%), «Мосэнерго» (-0,82%), «Норникеля» (-0,67%) и «Группы Астра» (-0,6%).

Индекс Мосбиржи преодолел отметку в 3000 пунктов впервые с 28 апреля. В 22:11 мск, когда Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в аэропорту Анкориджа на Аляске, он достиг 3015,24 пункта. После начала переговоров в формате «три на три» индекс начал снижаться.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дипломатия повышает котировки».