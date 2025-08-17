Встряска из-за Аляски

Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) на торгах выходного дня не смог удержаться выше уровня 3000 пунктов. Впрочем, снижение было незначительным, чуть более 2%, и индикатор не опустился ниже значения недельной давности. Участники рынка не исключают, что коррекция может быть отыграна в ближайшие дни. Тем более что ставки по депозитам снижаются, и это повышает привлекательность акций.

На торгах выходного дня индекс Московской биржи IMOEX2 вернулся ниже уровня 3000 пунктов. В самом начале торгов в субботу он достигал отметки 2932,43 пункта — на 2,5% ниже закрытия вечерних торгов в пятницу. Объем операций за час превысил 12 млрд руб., что редко бывало даже за два выходных дня. Однако в дальнейшем страсти улеглись, индекс колебался вблизи отметки 2950 пунктов. В начале дня в воскресенье даже была попытка игры на повышение — индекс превышал 2964 пункта. Однако она не была поддержана, и фондовый индикатор откатился ниже отметки 2950 пунктов. При этом совокупный объем торгов акциями за два дня превысил 30 млрд руб., что является рекордом для «воскресных» торгов (начатым 1 марта).

Участники рынка отмечают, что инвесторы фиксировали прибыль, полученную за предыдущие дни на фоне неоправдавшихся оптимистических ожиданий в отношении встречи президентов России и США на Аляске. По словам управляющего директора инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрия Целищева, «не последовало четких заявлений лидеров по достигнутым договоренностям, не было общения с прессой». По его мнению, это означает довольно широкую интерпретацию дальнейших шагов, «что может отчасти вызывать некоторую нервозность со стороны инвесторов». Как отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин, с начала августа индекс Московской биржи вырос более чем на 10% и инвесторы начали закрывать позиции по принципу «покупай на слухах — продавай на фактах». Спекулянты разогрели российский фондовый рынок в минувшую пятницу, подняв индекс Московской биржи на вечерних торгах до 3014 пунктов.

Вместе с тем в целом участники рынка позитивно оценивают итоги встречи на высшем уровне.

По словам Дмитрия Целищева, главное, что есть прогресс «в части формирования мирного соглашения и планируемые новые раунды переговоров, а также факт того, что в ближайшее время не будет новых санкций в отношении России». Как отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, для инвесторов важно, что диалог по Украине продолжается и даже обсуждается возможность трехсторонней встречи Россия—Украина—США. Господин Целищев ожидает, что снижение индекса последних дней с большой вероятностью «будет отыграно в течение ближайшей недели».

Профучастники отмечают, что пока геополитика останется главным фактором влияния на российский фондовый рынок. Однако, по словам господина Целищева, помимо нее влияние на фондовый рынок будут оказывать дальнейшая политика Банка России в отношении ключевой ставки, стоимость сырья и новые выпуски, включая ожидаемые первичные размещения акций. В частности, согласно данным Investing.com, котировки нефти Brent на спот-рынке остаются вблизи минимума за последние два месяца (менее $66 за баррель). Как отмечает Сергей Суверов, кроме того, на российский рынок будут влиять реинвестирование дивидендов, статистика по инфляции, корпоративные отчеты. По его словам, на фоне снижения ставок по депозитам привлекательность акций возрастает. По данным Банка России, по итогам первой декады августа средняя максимальная ставка по депозитам крупнейших банков опустилась ниже 16% годовых, откатившись к значениям начала июня 2024 года.

Никита Бредихин указывает на ожидания «по снижению ключевой ставки Банком России в сентябре на продолжительной дефляции». Поэтому, если риторика ЦБ «не будет ужесточаться, рынок продолжит рост», не исключает эксперт. Однако в случае роста неопределенности в геополитической сфере «макроэкономический позитив может уйти на второй план», считает господин Бредихин.

