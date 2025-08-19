Карлосу Алькарасу дали жару

Чемпионом Cincinnati Open, завершившегося в США турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 c призовым фондом $9,2 млн, впервые стал испанец Карлос Алькарас. Уступая в первой партии со счетом 0:5, его соперник, итальянец Янник Синнер, отказался от продолжения борьбы из-за плохого самочувствия. Успех Алькараса сделал его фаворитом в споре с Синнером за первое место в итоговом рейтинге АТР за 2025 год. В турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Цинциннати с призовым фондом $5,1 млн победу одержала полька Ига Швёнтек, обыгравшая в двух партиях итальянку Джасмин Паолини.

Плохое самочувствие Янника Синнера (на фото слева) помогло Карлосу Алькарасу выиграть третий «мастерс» в этом году и восьмой — за карьеру

Фото: Aaron Doster-Imagn Images / Reuters

Мужской финал Cincinnati Open между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом ожидался с огромным интересом. В решающем матче ключевого с точки зрения подготовки к стартующему 24 августа US Open турнира сошлись два теннисиста, чье превосходство над остальными не вызывает сомнений вот уже почти год. В нынешнем сезоне это был уже четвертый их финал. Два грунтовых титула, в Риме на Roland Garros, остались за Алькарасом, но на Wimbledon Синнеру после неудачной первой партии удалось доказать свое преимущество, причем очень убедительно. Неудивительно, что на харде, своем коронном покрытии, итальянец считался фаворитом, хотя самым реальным выглядел вариант, при котором соперникам на сильной жаре, которая, как правило, стоит в штате Огайо в середине августа, придется играть все три партии.

Теннисисты вышли на корт 18 августа в 15 часов по местному времени, когда температура воздуха в тени достигла 32 градусов, и в итоге не сыграли полностью даже один сет.

С первых же минут встречи стало ясно, что с Синнером что-то не так. Итальянец, который не очень убедительно смотрелся и в субботнем полуфинале против француза Теранса Атмана, всего лишь 136-й ракетки мира, выглядел вялым, неудачно выбирал точку удара, допускал одну ошибку за другой. Вскоре, в третий раз отдав свою подачу, Синнер при счете 0:5 отказался от продолжения игры и прервал свою серию из 26 побед на харде, которая началась осенью прошлого года после поражения от Алькараса в финале пекинского турнира категории 500.

На церемонии награждения огорченный Синнер первым делом извинился перед публикой. «Мне очень жаль, что я вас разочаровал. Со вчерашнего дня я чувствовал себя плохо, и за ночь мне стало только хуже. Я пытался выйти и хотя бы что-то показать, но сил не хватило»,— сказал итальянец, который на раннем этапе своей карьеры снимался по ходу матча пять раз, но после подъема на высшую позицию в мировом рейтинге сделал это впервые. При этом послематчевую пресс-конференцию Синнер пропустил.

Триумф Карлоса Алькараса резко изменил расклад в его борьбе с Янником Синнером за первое место в рейтинге АТР по итогам сезона. В 2025 году испанец набрал уже на 1890 очков больше, чем итальянец, который с февраля по май не выступал по причине допинговой дисквалификации. Выиграв два чемпионата Большого шлема, Australian Open и Wimbledon, Синнер в этом году пока не смог взять ни одного титула на турнирах АТР, в то время как на счету Алькараса кроме победы на Roland Garros еще пять, добытых в Роттердаме, Монте-Карло, Риме, Лондоне и Цинциннати. Таким образом, теперь Синнеру требуется обязательно побеждать на US Open, а затем выступать заметно лучше своего конкурента на оставшихся крупных турнирах в Азии и Европе.

Женский финал Сinсinnati Open между недавней чемпионкой Wimbledon Игой Швёнтек и Джасмин Паолини завершился в пользу польской теннисистки.

Уступив в первых трех геймах, она одержала уже шестую подряд победу над итальянкой — 7:5, 6:4 — за 1 час 49 минут. Подобно Алькарасу, Швёнтек также выиграла в Цинциннати впервые и заметно изменила ситуацию в споре за титул первой ракетки мира, который она ведет с Ариной Соболенко. В основном рейтинге WTA, где Швёнтек вернулась на второе место, подвинув на третью позицию американку Коко Гауфф, белоруска пока лидирует с большим преимуществом. Однако после начала травяного сезона Швёнтек набрала 3445 очков, в то время как Соболенко — лишь 1190, и в классификации, учитывающей результаты нынешнего сезона, полька теперь отстает лишь на 507 баллов. То есть в их борьбе US Open тоже приобретает ключевое значение.

Евгений Федяков