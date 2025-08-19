Участник процесса по делу экс-главы ВС Адыгеи арестован за мошенничество

Краснодарский краевой суд отклонил жалобу защиты на арест Александра Агеева, учредителя и директора строительной компании «Алмакс», обвиняемого в особо крупном мошенничестве. В объединенной пресс-службе судов региона «Ъ» сообщили, что решение первой инстанции об избрании господину Агееву меры пресечения в виде содержания под стражей осталось без изменений. Фигурант дела останется в СИЗО до 1 октября.

Бывший глава Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов (фото 2015 года)

Фото: Верховный Суд Республики Адыгея Бывший глава Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов (фото 2015 года)

Фото: Верховный Суд Республики Адыгея

Александр Агеев был задержан в Краснодаре одновременно с Капланом Коблевым и Алексеем Еремышко. Все фигуранты уголовного дела являются также участниками резонансного процесса по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова. Агеев и Еремышко привлекаются в качестве третьих лиц, Коблев — как один из ответчиков.

Как следует из искового заявления Генпрокуратуры, Александр Агеев причастен к сделкам с имуществом Аслана Трахова: он выступал как промежуточный покупатель при передаче ООО «Торговый комплекс "Монарама Адыгея"» от номинальных владельцев семье бывшего главы ВС Адыгеи.

Уголовное дело в отношении Каплана Коблева, Алексея Еремышко и Александра Агеева связано с незаконным распоряжением участком муниципальной земли в Краснодаре. Другие подробности дела участники процесса не сообщают.

В 2022 году «Ъ» сообщал о том, что Александр Агеев выиграл судебный спор с мэрией Краснодара о компенсации в сумме 214 млн руб. за невозможность использования приобретенного им участка, который после внесения поправок к генплану оказался в зоне транспортной инфраструктуры.

Анна Перова, Краснодар