Верховный суд оставил без изменений приговор Петрийчук и Беркович

Верховный суд России отклонил кассационные жалобы адвокатов на приговор режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук. В 2024 году суд приговорил их к 5 годам и 7 месяцам и 5 годам и 10 месяцам колонии соответственно по делу об оправдании терроризма.

Евгения Беркович и Светлана Петрийчук участвовали в заседании по видеосвязи из колонии. Защита в кассационных жалобах указывала, что приговор и апелляционное определения являются незаконными, а при рассмотрении дела допущены нарушения.

«Нас осудили за спектакль, который суд не посмотрел, а там еще полтора десятка других нарушений. Это основание не только для оправдания, дело не должно было быть заведено, но третий год мы в тюрьме»,— сказала Евгения Беркович (цитата по «РИА Новости»). Она добавила, что находится в плохом физическом и психологическом состоянии.

Евгению Беркович и Светлану Петрийчук задержали и арестовали весной 2023 года. Уголовное дело было возбуждено из-за пьесы «Финист — Ясный Сокол», в которой следствие усмотрело признаки оправдания терроризма. В июле 2024-го второй Западный окружной военный суд приговорил режиссера и драматурга к шести годам колонии. В декабре апелляционный суд незначительно смягчил наказание. Вину Евгения Беркович и Светлана Петрийчук не признают.

