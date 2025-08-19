«Известия»: в московском вузе готовили теракт по заданию Украины

Силовики задержали мужчину, который планировал 1 сентября совершить теракт в Академии им. Тимирязева в Москве, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. Задержанный, по версии следствия, действовал по заданию «украинских кураторов».

По словам источника издания, дома у молодого человека хранилось самодельное взрывное устройство (СВУ), закамуфлированное под огнетушитель. Он якобы собирался взорвать бомбу после сбора первокурсников. Задания ему отправляли через Telegram, за совершение теракта обещали $2400, утверждает собеседник газеты.

Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Также сообщается, что задержанный дал признательные показания. На опубликованном «Известиями» видео молодой человек, чье лицо скрыто, говорит, что «на почве своих социал-демократических политических убеждений» общался в соцсети с пользователем под псевдонимом «Максим Чайковский». Тот предложил ему работать на Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. По заданию украинской стороны он «вербовал людей в социальных сетях», а затем ему предложили совершить теракт, следует из видео.

В апреле ФСБ сообщила о предотвращении теракта, который готовился в общежитии курсантов военных вузов.