Военнослужащего задержали за подготовку теракта в общежитии курсантов

Главное военное следственное управление СКР предъявило 49-летнему военнослужащему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору; незаконные приобретение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

По данным следствия, военнослужащий является участником террористического сообщества, запрещенного на территории Российской Федерации. В соцсетях он познакомился с сотрудником Главного управления разведки Украины, от которого в марте этого года получил предложение совершить террористический акт в столичном регионе. Объектом нападения должна была стать одна из воинских частей Минобороны России. По информации ФСБ, теракт готовился в общежитии, в котором проживают курсанты военных вузов.

2 апреля 2025 года после получения взрывного устройства подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ России. Он допрошен по обстоятельствам планируемого террористического акта. Сейчас устанавливаются соучастники преступления, сообщили в СКР.

В январе «Ъ» выяснил, что в подмосковном Долгопрудном в 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, которая защищает небо над столичным регионом, был предотвращен теракт. Его готовил солдат-контрактник, проникшегося националистической идеологией. Следствие тогда проверяло связи фигуранта с украинскими спецслужбами.

Подробнее читайте в материале «Нацист собрался в террористы».

Николай Сергеев