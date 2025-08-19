На обходе Адлера начали бетонировать опоры со стороны Кудепсты

В Сочи продолжается строительство обхода Адлера. Сейчас рабочие приступили к бетонированию ригелей опор будущих мостов через реку Кудепста. Эти элементы помогают равномерно распределять нагрузку и делают конструкцию более надежной, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Фото: пресс-служба компании «Автодор»

Будущие мостовые переходы будут иметь протяженность 812 м в одну сторону и 557 м — в другую. Их форма рассчитана с учетом поворотов и рельефа местности, чтобы трасса обходила существующую застройку. До конца года планируется собрать до 20% пролетных строений.

На стыке мостов и эстакады к Западному порталу уже начались подготовительные работы: переукладывают газовые сети и делают временную дорогу для тяжелой техники. Новый участок эстакады протянется на 916 м по сложному склону, поэтому потребуются масштабные укрепительные мероприятия. Основные работы начнутся после согласования третьего этапа проекта Главгосэкспертизой России.

Также строители ведут работы на подъезде к санаторию «Кудепста». Хотя этот объект напрямую не входит в обход Адлера, он нужен для реконструкции части Сухумского шоссе. Здесь уже завершили бурение свай и установили шпунтовое ограждение, три из пяти ростверков залили бетоном. Также специалисты переукладывают линии электроснабжения напряжением 10 кВ.

Мария Удовик