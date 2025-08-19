Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минприроды подтвердило загрязнение воды в Красносулинском районе Дона

Специалисты минприроды подтвердили загрязнение воды из скважин в пос. Раково Красносулинского района Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Эксперты установили, что информация соответствует действительности. В ходе выездного обследования выяснилось, что на расстоянии около 300 м от 1-го Раковского пер. находятся нефтехранилища, которые являются объектами федерального государственного экологического контроля.

«Материалы обследования направят в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора, управление Роспотребнадзора по Ростовской области и Северо-Кавказское управление Ростехнадзора»,— пояснили в пресс-службе.

Валентина Любашенко

Новости компаний Все