Минприроды подтвердило загрязнение воды в Красносулинском районе Дона
Специалисты минприроды подтвердили загрязнение воды из скважин в пос. Раково Красносулинского района Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Эксперты установили, что информация соответствует действительности. В ходе выездного обследования выяснилось, что на расстоянии около 300 м от 1-го Раковского пер. находятся нефтехранилища, которые являются объектами федерального государственного экологического контроля.
«Материалы обследования направят в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора, управление Роспотребнадзора по Ростовской области и Северо-Кавказское управление Ростехнадзора»,— пояснили в пресс-службе.