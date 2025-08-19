Бизнес и профсоюзы зафиксировали рост скрытой безработицы в России

На российских предприятиях растет число работников в простое, занятых неполный день и потенциально входящих в списки на увольнение. На эту тенденцию «Ведомостям» указали Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), деловые объединения «Опора России» и «Деловая Россия», а также Торгово-промышленная палата.

К середине июля доля работников, находившихся в режиме неполного рабочего дня или недели, выросла до 14,4% от среднесписочной численности работников с 9,1% месяцем ранее, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные органов службы занятости. На 15 июля в таком режиме работал 51 901 человек. Наиболее выражена эта тенденция в Ярославской, Московской, Самарской, Ульяновской областях и Татарстане.

По данным Роструда, доля работников в простое в июле выросла до 11,1% (39 772 человека). К увольнению в июне было заявлено 20,4% от среднесписочной численности работников в мониторинге (73 572 человека). Больше всего — в сфере образования и в больничных организациях. По данным ФНПР, долги по зарплате за июль выросли на 25% до 1,7 млрд руб. Основной причиной в федерации назвали высокую ключевую ставку. В числе предприятий, на которых фиксируется увеличение неполной занятости, представитель ФНПР назвал «КамАЗ», «АвтоВАЗ», «Ростсельмаш».

В августе президент Владимир Путин заявил, что в России наблюдается некоторый рост скрытой и официальной безработицы. По данным кадровых платформ, в июле спрос на труд почти не изменился по сравнению с июнем, но при этом был на четверть ниже, чем годом ранее.

Подробности — в материале «Ъ» «На работников повеяло прохладой».