Путин: в России растет доля скрытой безработицы

Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. На нем глава государства отметил, что безработица в России находится на исторически низком уровне. При этом наблюдается некоторый рост скрытой и официальной безработицы.

«На рынке труда наблюдаются признаки снижения дефицита кадров. По опросам, которые проводит тоже Банк России, доля предприятий с дефицитом кадров сокращается, что, безусловно, является важным показательным сигналом»,— добавил президент.

Во время выступления на ПМЭФ-2025 господин Путин уточнял, что уровень безработицы в стране стабилизовался. Показатель составляет 2,3%. За последние четыре года число занятых в России, подчеркивал президент, выросло на 2,4 млн человек.

