На работников повеяло прохладой

По данным кадровых платформ, в июле спрос на труд почти не изменился по сравнению с июнем, но при этом был на четверть ниже, чем годом ранее. Эксперты говорят о происходящей нормализации рынка труда, которая в дальнейшем должна обеспечить замедление разгонявшего инфляцию роста зарплат и поспособствовать дальнейшему снижению ключевой ставки. Сами соискатели оценивают свои перспективы найти подходящие рабочие места достаточно оптимистично — растущую сложность трудоустройства отмечают пока только молодые специалисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В июле hh.индекс (рассчитывается кадровой платформой HeadHunter как соотношение числа активных резюме к числу активных вакансий) незначительно вырос — до 6 пунктов с 5,5 пункта в июне. Индекс позволяет оценить уровень напряженности на рынке труда. В интерпретации HeadHunter острый дефицит соискателей — это индекс не выше 1,9, просто дефицит — от 2 до 3,9, умеренный уровень конкуренции за рабочие места — от 4 до 7,9, высокий уровень — от 8 до 11,9, рынок работодателя — индекс выше 12.

Аналитики платформы отмечают, что спрос на сотрудников в июле оставался относительно низким и мало изменился по сравнению с июнем. При этом он был на четверть ниже, чем годом ранее. Среднее число активных резюме выросло на 9%, при этом количество активных вакансий оставалось практически неизменным.

Напомним, что о дефиците кадров (особенно для промышленности) многие российские работодатели заявляют с конца 2022 года. С тех пор уровень безработицы в стране несколько раз обновил исторический минимум (сейчас — 2,2%). В то же время темпы прироста зарплат в реальном выражении обгоняли инфляцию, увеличивая ее. Это среди прочего заставляло Банк России повышать ключевую ставку.

Июльское значение hh.индекса подтвердило продолжение прежнего тренда на нормализацию рынка труда, говорит директор по инвестициям «Астра УА» Дмитрий Полевой. «По нашей оценке, с поправкой на сезонность индекс в июле вырос с 6,0 до 6,2 пункта, что превысило максимум 2022 года (5,8) и почти вернуло его на уровень сентября 2020-го»,— отмечает эксперт. В период 2017–2020 годов, когда инфляция находилась вблизи целевых 4%, hh.индекс в среднем составлял 6,2 пункта. Нынешний тренд в дальнейшем должен обеспечить замедление роста зарплат, которые пока продолжают расти темпами, не согласующимися с целевой инфляцией в 4%. Данные hh.ru повышают шансы на дальнейшее снижение ставки ЦБ в сентябре, говорит Дмитрий Полевой. Напомним, на двух последних заседаниях регулятор снизил ключевую ставку в общей сложности на 3 процентных пункта — с 21% до 18%.

Эксперт ЦМАКП Игорь Поляков отмечает, что фиксируемые статистикой тенденции говорят о замедлении роста числа рабочих мест. Часть предприятий уже переходят на сокращенную рабочую неделю, притом что обычно в этот период происходит максимальная загрузка рабочей силы. «Можно считать, что рынок труда переходит к стагнации»,— заключает Игорь Поляков.

Отметим, что данные другой крупной платформы по поиску работников, SuperJob, свидетельствуют о том, что сами соискатели пока не заметили изменений на рынке труда. По их оценке, сложность трудоустройства сейчас можно оценить в 6,6 балла из 10 — примерно таким это значение было в течение всего этого года. В то же время, если смотреть на настроения отдельных групп соискателей, можно увидеть, что проблемы с наймом стали заметнее для молодых специалистов: за год их оценка сложности поиска подходящей работы увеличилась на 0,9 балла, до 6,5.

Анастасия Мануйлова