В Самаре суд продолжит допрос свидетелей по делу экс-главы ГУ МЧС

Во вторник, 19 августа, в Ленинском районном суде Самары возобновится допрос свидетелей по уголовному делу бывших высокопоставленных чиновников региона. Главным обвиняемым по нему является экс-глава регионального ГУ МЧС Олег Бойко, которому вменяется получение более 73 млн руб. в качестве взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В настоящее время суд допросил двух свидетелей: бывшего подчиненного обвиняемого, начальника отдела ПАО «Кузнецов» Дмитрия Аполлинарова, который ранее служил в региональном ГУ МЧС под руководством Олега Бойко, а также главного специалиста сметного дела ООО «ВТС-Метро» Анастасию Бородину, которая до этого работала в фирмах Яна Гущина — коммерсанта, дававшего взятки бывшим высокопоставленным чиновникам за покровительство бизнесу в сфере пожарной безопасности.

Дмитрий Аполлинаров рассказал, что экс-глава ГУ МЧС дружил с бизнесменом и запрещал подчиненным заключать соответствующие договоры с кем-либо, кроме фирм Яна Гущина. Анастасия Бородина сообщила суду, что Олег Бойко фигурировал в сметных документах компаний Гущина под именем «Монгол» как лицо, которому выплачивались откаты в размере 50 тыс. руб.

Всего в деле фигурируют 38 свидетелей. Трех из них, в числе которых есть бывшие подчиненные Олега Бойко, планируется допросить в суде во вторник.

Кроме бывшего руководителя ГУ МЧС по Самарской области в числе обвиняемых — экс-начальник регионального УФМС Игорь Дахно, бывший руководитель самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Алексей Мамыкин, экс-глава третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин, бывший замдиректора МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин и экс-сотрудник службы эксплуатации зданий и сооружений Евгений Луговой.

Также перед судом предстали бизнесмены Елена Тютюнник и Наталья Фроловская, обвиняемые в даче взяток. Ян Гущин, глава группы компаний «Витязь», уже осужден на шесть лет колонии и обязан выплатить штраф в 170 млн руб. Большинство фигурантов уголовного дела частично сознались в преступлении, и лишь Евгений Луговой не признал вину.

Георгий Портнов